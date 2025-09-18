Ричмонд
Трамп признал Антифа террористической организацией

Движение «Антифа» признано террористической организацией в США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. Республиканец также пригрозил расследованиями в отношении лиц, финансирующих движение.

Источник: Life.ru

«Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю “Антифа”, больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», — написал хозяин Белого дома.

Следует отметить, что «Антифа» не является юридически оформленным движением. Под этим термином обычно подразумевают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее заявлял о расследованиях антитеррористической направленности против «нигилистов».

Ранее Трамп заявил, что может признать движение «Антифа» террористической организацией после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Республиканец отметил, что сделает это при условии, если американцы поддержат такую инициативу.

