Рассекречены документы о планах Лондона возглавить борьбу против СССР

А ранее польский МИД признал, что страна не получит репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что за последние 10 лет ни президент Анджей Дуда, ни партия «Право и справедливость» не смогли продвинуться в этом вопросе, а официальная нота о репарациях так и не была направлена.