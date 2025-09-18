Во власти стало в 2,5 раза больше ветеранов СВО

Всего на выборах были зарегистрированы 1397 участников СВО — из них были избраны 62,3%. На этот раз замещалось более 47 тысяч мандатов всех уровней, то есть доля прошедших ветеранов составила 1,85% от общего числа. В прошлом году замещалось 35 тысяч мандатов.