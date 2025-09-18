Во власти стало в 2,5 раза больше ветеранов СВО

В 2025 году доля участников СВО, победивших в выборах, составила 1,85% от всех вакантных мест.
По итогам единого дня голосования в 2025 году количество избранных ветеранов СВО увеличилось в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. Это стало известно из результатов выборов.
На выборах разных уровней в рамках ЕДГ-2025 победили 870 участников спецоперации, выдвигавшихся от парламентских партий. Это в 2,6 раза больше по сравнению с ЕДГ-2024, когда депутатами стали 329 бывших бойцов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои данные по итогам выборов.
Всего на выборах были зарегистрированы 1397 участников СВО — из них были избраны 62,3%. На этот раз замещалось более 47 тысяч мандатов всех уровней, то есть доля прошедших ветеранов составила 1,85% от общего числа. В прошлом году замещалось 35 тысяч мандатов.
Единый день голосования в РФ в 2025 году прошел 14 сентября. В этот день избирались главы 21 субъекта страны, депутаты законодательных органов, а также были проведены муниципальные выборы.