Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во власти стало в 2,5 раза больше ветеранов СВО

По итогам единого дня голосования в 2025 году количество избранных ветеранов СВО увеличилось в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. Это стало известно из результатов выборов.

В 2025 году доля участников СВО, победивших в выборах, составила 1,85% от всех вакантных мест.

По итогам единого дня голосования в 2025 году количество избранных ветеранов СВО увеличилось в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. Это стало известно из результатов выборов.

На выборах разных уровней в рамках ЕДГ-2025 победили 870 участников спецоперации, выдвигавшихся от парламентских партий. Это в 2,6 раза больше по сравнению с ЕДГ-2024, когда депутатами стали 329 бывших бойцов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои данные по итогам выборов.

Всего на выборах были зарегистрированы 1397 участников СВО — из них были избраны 62,3%. На этот раз замещалось более 47 тысяч мандатов всех уровней, то есть доля прошедших ветеранов составила 1,85% от общего числа. В прошлом году замещалось 35 тысяч мандатов.

Единый день голосования в РФ в 2025 году прошел 14 сентября. В этот день избирались главы 21 субъекта страны, депутаты законодательных органов, а также были проведены муниципальные выборы.