Трамп объявил американских антифашистов вне закона

Американский президент Дональд Трамп заявил о признании антифашистского движения в США «Антифа» террористическим. Об этом сообщил на своей странице в соцсети The Truth.
«Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам из США, что я объявляю “Антифа” крупной террористической организацией», — говорится в его публикации.
Хозяин Белого дома также сделал объявление по поводу лиц, которые финансируют данное движение. Он отметил необходимость начала расследования в их отношении.
Ранее Трамп заявлял, что признает антифашистских активистов в США террористами. Это было озвучено после убийств его соратника Чарли Кирка.
