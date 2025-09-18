Ричмонд
Трамп объявил американских антифашистов вне закона

Американский президент Дональд Трамп заявил о признании антифашистского движения в США «Антифа» террористическим.

Американский президент Дональд Трамп заявил о признании антифашистского движения в США «Антифа» террористическим. Об этом сообщил на своей странице в соцсети The Truth.

«Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам из США, что я объявляю “Антифа” крупной террористической организацией», — говорится в его публикации.

Хозяин Белого дома также сделал объявление по поводу лиц, которые финансируют данное движение. Он отметил необходимость начала расследования в их отношении.

Ранее Трамп заявлял, что признает антифашистских активистов в США террористами. Это было озвучено после убийств его соратника Чарли Кирка.

