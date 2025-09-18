Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что признал «Антифа» террористами

Американский лидер назвал «Антифа» «опасной и радикальной структурой».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что признаёт движение «Антифа» террористической организацией и намерен инициировать расследования в отношении его финансирования.

Американский лидер назвал «Антифа» «опасной и радикальной структурой», представляющей угрозу для страны. По его словам, движение является «катастрофой для общества» и заслуживает самого жёсткого правового преследования.

Трамп также подчеркнул, что будет добиваться проверки источников финансирования «Антифа», отметив, что поддержка подобных организаций должна рассматриваться как серьёзное преступление.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вероятность прекращения программы Министерства внутренней безопасности, направленной на борьбу с терроризмом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше