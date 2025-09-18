Трамп заявил, что признал «Антифа» террористами

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что признаёт движение «Антифа» террористической организацией и намерен инициировать расследования в отношении его финансирования.
Американский лидер назвал «Антифа» «опасной и радикальной структурой», представляющей угрозу для страны. По его словам, движение является «катастрофой для общества» и заслуживает самого жёсткого правового преследования.
Трамп также подчеркнул, что будет добиваться проверки источников финансирования «Антифа», отметив, что поддержка подобных организаций должна рассматриваться как серьёзное преступление.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вероятность прекращения программы Министерства внутренней безопасности, направленной на борьбу с терроризмом.