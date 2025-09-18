В Полтаве на месте снесённого памятника Петру І установили вертолёт Ми-2

Ранее первый замглавы Ирпени в Киевской области Андрей Кравчук сообщил, что местные власти планируют демонтировать мемориал советским воинам, освободившим город в 1943 году. Чиновник отметил, что демонтаж объекта «Братская могила воинов советской армии, погибших за освобождение Ирпени от фашистских захватчиков в 1943 году» состоится после согласования с Украинским институтом национальной памяти. Он добавил, что на месте демонтированного мемориала будет установлен новый памятник, однако не уточнил, чему он будет посвящён.