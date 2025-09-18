Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил госнаградами работу медиков из Челябинской области

Владимир Путин отметил госнаградами работу медиков из Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Указ президента России подписан 18 сентября.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель главного врача Областного перинатального центра Алексей Фортыгин.

Медалью Луки Крымского отмечен заведующий отделением ГКБ № 9 Александр Кулаев.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главному врачу Областной клинической больницы № 3 Михаилу Вербитскому и главному врачу ГКБ № 9 Олегу Денисову.