Путин отметил госнаградами работу медиков из Челябинской области

Указ президента России подписан 18 сентября.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель главного врача Областного перинатального центра Алексей Фортыгин.
Медалью Луки Крымского отмечен заведующий отделением ГКБ № 9 Александр Кулаев.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главному врачу Областной клинической больницы № 3 Михаилу Вербитскому и главному врачу ГКБ № 9 Олегу Денисову.