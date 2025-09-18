Лукашенко заявил, что оппозиционер Статкевич не намерен выезжать из Белоруссии

Белорусский оппозиционер Николай Статкевич, который был освобождён в рамках помилования президентом Александром Лукашенко ряда заключённых, отказался покидать страну. Об этом информирует Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера «Пул первого».
«Пул первого» опубликовал видео, в котором Лукашенко подтверждает, что Статкевич во время перехода через белорусско-литовскую границу вернулся обратно на белорусскую территорию.
«Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?», — сказал Лукашенко, дав понять, что, если Статкевич совершит какие-либо противоправные действия, он вернётся в места заключения.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что белорусский президент помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию страны. Решение о помиловании принималось исходя из принципов гуманизма, с учётом возраста осуждённых, состояния их здоровья, а также вопроса воссоединения семей.
Накануне сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, осуждённых за различные преступления, включая экстремистскую деятельность.