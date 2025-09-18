В США завершили разработку проекта «Золотого купола» против всех

В Министерстве войны США отчитались о завершении разработки сверхдорогого проекта системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отмечал, что стоимость «купола» обойдется в 175 миллиардов долларов. Однако конгрессмены уверены, что эта сумма слишком занижена. По их подсчетам, на реализацию проекта уйдет более 540 миллиардов в американской валюте.
«Золотой купол» представляет собой систему перехватчиков, расположенных в космосе. Они должны будут, по задумке, оперативно вычислять запуски ракет с поверхности с земли за период от 30 секунд до 2 минут.
Отмечается, что система будет способна одновременно обнаруживать сотни ракет. Чтобы все получилось, необходимо в космосе развернуть группировку спутников для перехвата целей. Однако американские СМИ сообщали, что разработчики не смогут создать эту систему во время президентского срока Трампа.
