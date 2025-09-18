В американском посольстве РФ опровергли российский след в убийстве Чарли Кирка

Ранее издание со ссылкой на доклад американских спецслужб сообщало, что боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в соцсетях дезинформацию относительно убийства Кирка. В публикации отмечалось, что среди распространяемых сообщений были предположения о политически мотивированном характере преступления, а также попытки обвинить различные группы и государства. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 12 сентября также призвал не использовать инцидент для распространения клеветы о Китае.