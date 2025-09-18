Ричмонд
В американском посольстве РФ опровергли российский след в убийстве Чарли Кирка

Посольство России в США отвергло обвинения в причастности Москвы к распространению дезинформации о деле об убийстве американского политического активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря российского диппредставительства в Вашингтоне Андрея Бондарева.

Российский дипломат заявил, что убийство Кирка не должно становится поводом для антироссийских заявлений.

«Мы считаем неприемлемым использование этой трагедии в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии», — приводит Associated Press слова Андрея Бондарева. Представитель посольства РФ отметил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе Соединенных Штатов.

Ранее издание со ссылкой на доклад американских спецслужб сообщало, что боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в соцсетях дезинформацию относительно убийства Кирка. В публикации отмечалось, что среди распространяемых сообщений были предположения о политически мотивированном характере преступления, а также попытки обвинить различные группы и государства. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 12 сентября также призвал не использовать инцидент для распространения клеветы о Китае.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСторонник Трампа погиб после выстрела на митинге: кто такой Чарли Кирк, его отношение к Украине.

Политический активист, консерватор и соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления перед студентами Университета долины Юта. Подозреваемый, 22-летний Тайлер Робинсон произвел единственный выстрел с крыши здания Losee Center с расстояния около 180 метров. Робинсон признал свою вину, объяснив поступок несогласием с утверждениями Кирка.

