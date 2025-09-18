Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обама обвинил Трампа в «усугублении раскола страны»

Экс-президент США Барак Обама в ходе публичного выступления в Пенсильвании дал оценку убийству активиста-консерватора Чарли Кирка и реакции на это Белого дома.

Источник: AP 2024

По его словам, «политическое насилие не ново» при этом Дональд Трамп своими высказываниями «усугубил раскол страны, вместо того чтобы объединить людей». Его слова приводит The Guardian.

По словам господина Обамы, после убийства Чарли Кирка политические оппоненты назывались «паразитами и врагами», что свидетельствует о «более широкой проблеме». Обвинения могут стать предлогом для авторитарного подавления свободы слова, подчеркнул экс-президент.

В ответ представитель администрации Дональда Трампа Эбигейл Джексон назвал Барака Обаму «архитектором современного политического раскола в Америке».

Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября в Юте во время его выступления перед студентами. Предполагаемый стрелок был задержан спустя 33 часа. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Президент США, как и его сторонники, обвиняют в случившемся «радикальных левых» и в возлагают ответственность за возросшее напряжение в обществе на своих политических оппонентов.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше