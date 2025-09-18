Обама обвинил Трампа в «усугублении раскола страны»

Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября в Юте во время его выступления перед студентами. Предполагаемый стрелок был задержан спустя 33 часа. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Президент США, как и его сторонники, обвиняют в случившемся «радикальных левых» и в возлагают ответственность за возросшее напряжение в обществе на своих политических оппонентов.