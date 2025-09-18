Ричмонд
Посольство в США рассказало о антироссийской истерии из-за убийства Кирка

Москва не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев заявил РИА Новости, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта пытаются использовать для разжигания антироссийских настроений, и назвал такую практику недопустимой.

Он подчеркнул, что Москва не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, включая Соединённые Штаты.

По его словам, попытки связать Россию с этой трагедией являются безосновательными.

Ранее возле посольства США в Москве организовали стихийный мемориал убитым в Штатах американскому активисту Чарли Кирку. Жители российской столицы оставляют возле стен диппредставительства цветы, свечи и фотографии активиста.