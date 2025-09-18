Ольга Бендерская вступила в должность главы Вяземского района

В администрации Вяземского района прошла официальная церемония инаугурации нового главы муниципалитета Ольги Бендерской. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с 2020 года этот пост занимал Александр Усенко — в конце августа он принял решение досрочно прекратить свои полномочия.
По информации пресс-службы администрации Вяземского района, на инаугурацию были приглашены представители федеральных и краевых органов государственной власти, депутаты Собрания депутатов, главы городского и сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений района, а также представители совета ветеранов.
— Вступая в должность главы района, я отдаю себе отчет в том, что предстоит много работы на благо района и его жителей. Хорошие результаты работы достигаются только общими усилиями. Пусть оценкой нашего совместного труда станет доверие и уважение жителей района. Я приложу все свои усилия, знания, умения, чтобы оправдать столь высокое доверие, — сказала Ольга Бендерская на инаугурации.
Ольга Бендерская родилась 24 октября 1978 года в селе Аван Вяземского района Хабаровского края. Имеет два высших образования — в 2020 году она окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а в 2014 — Российскую академию народного хозяйства в госслужбе при президенте РФ по специальности «Финансы и кредит».
С 2022 года по 2025 год Ольга Бендерская занимала должность заместителя министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, являясь начальником финансово-экономического управления. Награждена благодарностями регионального министерства строительства и грамотами губернатора Хабаровского края.