Ольга Бендерская вступила в должность главы Вяземского района

— Вступая в должность главы района, я отдаю себе отчет в том, что предстоит много работы на благо района и его жителей. Хорошие результаты работы достигаются только общими усилиями. Пусть оценкой нашего совместного труда станет доверие и уважение жителей района. Я приложу все свои усилия, знания, умения, чтобы оправдать столь высокое доверие, — сказала Ольга Бендерская на инаугурации.