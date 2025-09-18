Ричмонд
Эксперт Воеводин: Мелания при встрече показала принцу Уильяму свое величие

Специалист отметил, что державшая дистанцию во время встречи Мелания демонстрировала свой статус жены президента США.

Источник: Аргументы и факты

Мелания Трамп, которая вместе с супругом — президентом США Дональдом Трампом — прибыла в Великобританию на встречу с королевской четой, продемонстрировала свое величие. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил физиогномист Олег Воеводин.

Напомним, 17 сентября Трамп с супругой в рамках государственного визита в Великобританию прибыл в резиденцию короля Карла III в Виндзоре. Вертолет американского лидера встретили принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кэтрин.

На опубликованных кадрах запечатлена первая встреча королевской четы с Дональдом и Меланией. Пользователи Сети обратили внимание на панибратский хлопок по плечу принца Уильяма со стороны Трампа. Кроме того, зрители отметили странное поведении Мелании — она надела большую закрывающую лицо шляпу и держалась на дистанции от королевской семьи.

«Мелания во время встречи держала дистанцию. Она шла гордо, показывая свое величие, даже некое доминирование, словно говорила: “Я жена президента, я должна идти гордо, на меня обращено много камер”. Это все читается в ее поведении», — отметил специалист.

Ранее стало известно, что чета Трампов опоздала на встречу с принцем Уильямом и принцессой Кейт.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше