В России с 2026 года изменятся требования к военной форме

С 2026 года форма для российских военнослужащих должна изготавливаться только на территории РФ. Такое поручение правительству, Минобороны и Минпромторгу дал президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
А через год после вступления этих требований должны будут вступить другие: ткани для военной формы также должны быть отечественного производства.
«Принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году — также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации», — следует из текста президентского указа.
Согласно документу, в армии России необходимо исключить закупки вещевого имущества в других странах для нужд Вооруженных сил РФ. В соответствии с указом, военному ведомству предписано перестроить систему госконтрактов на поставки обмундирования.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.