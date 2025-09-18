В России с 2026 года изменятся требования к военной форме

«Принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году — также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации», — следует из текста президентского указа.