Власти в Молдавии нет, заявил экс-президент

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Власти в Молдавии на сегодняшний день нет, есть самозванцы, которые захватили власть путем подкупа, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

«Это не власть, в Молдове власти нет, есть самозванцы, самодуры, которые захватили власть путем фальсификации, путем искажения, путем подкупа и всякими другими способами при помощи европейских структур, начиная с Европейского союза, с бюрократов из Европейского союза, они пришли к власти и творят беспредел и беззаконие», — заявил Воронин.

По его словам, представители правящей партии «Действие и солидарность» в рамках текущей избирательной кампании ведут себя «безобразно, не считаясь ни с какими нормами, законами и конституцией».

«Появление такого поведения властей характерно не только для избирательной кампании, оно характерно для всех лет их пребывания во власти… Перечень этих безобразий, я бы сказал даже преступлений — о нем мы говорим на всех встречах с избирателями», — добавил Воронин.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

