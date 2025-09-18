Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в США рассказало о нагнетании антироссийских настроений после убийства Кирка

Убийство американского консервативного общественного деятеля Чарли Кирка в Юте пытаются использовать для нагнетания антироссийских настроений. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил официальный представитель российской дипмиссии в Вашингтоне Андрей Бондарев.

Источник: Life.ru

«Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии», — подчеркнул собеседник агентства. У стены посольства появились фотографии с цитатами Кирка, цветы и свечи. Организаторы акции неизвестны.

Бондарев добавил, что Россия не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела других стран, включая Соединённые Штаты.

Ранее у посольства США в Москве появился стихийный мемориал Кирку и украинской беженке Ирине Заруцкой. Параллельно, у здания посольства активисты проводили акцию протеста против политики Соединённых Штатов, держа плакаты с надписью «США — враг», флаги Конфедеративных Штатов Америки и СССР, и скандируя лозунги о войне НАТО против России. Напомним, соратник Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в университете Юты. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая была убита в метро в Северной Каролине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше