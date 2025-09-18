Ранее у посольства США в Москве появился стихийный мемориал Кирку и украинской беженке Ирине Заруцкой. Параллельно, у здания посольства активисты проводили акцию протеста против политики Соединённых Штатов, держа плакаты с надписью «США — враг», флаги Конфедеративных Штатов Америки и СССР, и скандируя лозунги о войне НАТО против России. Напомним, соратник Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в университете Юты. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая была убита в метро в Северной Каролине.