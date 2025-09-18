Польша проигнорировала Россию после ночного вторжения БПЛА

Российская сторона так и не дождалась ответа Варшавы на предложение о проведении консультаций по поводу ночного «вторжения» беспилотников на территорию Польши. Об этом заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности Юлия Жданова, передает РИА Новости.
«На наш вопрос, почему “обеспокоенная Варшава” до сих пор не отреагировала на предложение Минобороны и МИД России провести консультации в связи с инцидентом, мы ответа не получили», — отметила она.
Жданова убеждена, что если есть озабоченность одной из сторон действиями другой, то они обсуждают проблемы для «купирования рисков безопасности». А также совместно ищут пути решения ситуации.
Ранее сообщалось, что в Польше началась паника из-за ночного «вторжения» беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск бездоказательно обвинил в этом Россию.
Минобороны Польши отказалось от консультаций российских военных по инциденту с БПЛА. В РФ это связали с намеренной провокацией, устроенной третьей стороной, чтобы затем обвинить Кремль.
