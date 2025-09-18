Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Воеводин назвал «мужским» удар Трампа по плечу принца Уильяма

На опубликованных в Сети кадрах пользователи заметили странное приветствие Трампа с принцем Уильямом — перед рукопожатием он хлопнул его по плечу.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп неформально поприветствовал принца Уильяма во время их встречи в Великобритании. Физиогномист Олег Воеводин в беседе с aif.ru назвал хлопок Трампа по плечу принца «чисто мужским».

Напомним, 17 сентября Трамп с супругой Меланией прибыл Великобританию. Вертолет американского лидера встретили принц Уильям и принцесса Кэтрин.

На опубликованных кадрах запечатлена первая встреча королевской четы с Дональдом и Меланией. Пользователи Сети обратили внимание на панибратский хлопок по плечу принца Уильяма со стороны Трампа. Примечательно, что хлопок был сделан не всей ладонью, а лишь четырьмя пальцами.

После этого Трамп пожал руку принцессе Кэтрин.

«Удар по плечу — нормальный жест в данном случае. Трамп этим негласно сказал принцу Уильяму: “Ты как мужик? Все нормально?”. Это чисто мужское приветствие», — отметил эксперт.

Комментируя сообщения зрителей, Воеводин отметил, что не называл бы хлопок Трампа по плечу панибратским.

Ранее стало известно, что Трамп перегнал британского монарха Карла III во время смотра караула.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше