Эксперт Воеводин назвал «мужским» удар Трампа по плечу принца Уильяма

Президент США Дональд Трамп неформально поприветствовал принца Уильяма во время их встречи в Великобритании. Физиогномист Олег Воеводин в беседе с aif.ru назвал хлопок Трампа по плечу принца «чисто мужским».
Напомним, 17 сентября Трамп с супругой Меланией прибыл Великобританию. Вертолет американского лидера встретили принц Уильям и принцесса Кэтрин.
На опубликованных кадрах запечатлена первая встреча королевской четы с Дональдом и Меланией. Пользователи Сети обратили внимание на панибратский хлопок по плечу принца Уильяма со стороны Трампа. Примечательно, что хлопок был сделан не всей ладонью, а лишь четырьмя пальцами.
После этого Трамп пожал руку принцессе Кэтрин.
«Удар по плечу — нормальный жест в данном случае. Трамп этим негласно сказал принцу Уильяму: “Ты как мужик? Все нормально?”. Это чисто мужское приветствие», — отметил эксперт.
Комментируя сообщения зрителей, Воеводин отметил, что не называл бы хлопок Трампа по плечу панибратским.
Ранее стало известно, что Трамп перегнал британского монарха Карла III во время смотра караула.