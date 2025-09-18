В США признали движение антифашистов террористической организацией

В среду 17 сентября Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что движение «Антифа» признано «крупной террористической организацией». При этом американский лидер выразил радость по этому поводу и рекомендовал правоохранительным органам расследовать, каким образом движение антифашистов получает финансирование.