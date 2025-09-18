В США признали движение антифашистов террористической организацией

Движение антифашистов в США признано террористической организацией. Об этом информировал президент США Дональд Трамп.
В среду 17 сентября Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что движение «Антифа» признано «крупной террористической организацией». При этом американский лидер выразил радость по этому поводу и рекомендовал правоохранительным органам расследовать, каким образом движение антифашистов получает финансирование.
Ранее Трамп упоминал, что хочет добиться признания экстремистами и других радикальных групп.
При этом почти половина граждан Соединенных Штатов считает самого Трампа фашистом и экстремистом. Таковы данные социального опроса, который проводился во время последней предвыборной кампании Трампа.
Камала Харрис, которая была кандидатом на пост президента от Демократической партии, также заявляла, что считает своего основного соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа фашистом.