В США признали движение антифашистов террористической организацией

Трамп признал «Антифа» террористической организацией.

Источник: Комсомольская правда

Движение антифашистов в США признано террористической организацией. Об этом информировал президент США Дональд Трамп.

В среду 17 сентября Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что движение «Антифа» признано «крупной террористической организацией». При этом американский лидер выразил радость по этому поводу и рекомендовал правоохранительным органам расследовать, каким образом движение антифашистов получает финансирование.

Ранее Трамп упоминал, что хочет добиться признания экстремистами и других радикальных групп.

При этом почти половина граждан Соединенных Штатов считает самого Трампа фашистом и экстремистом. Таковы данные социального опроса, который проводился во время последней предвыборной кампании Трампа.

Камала Харрис, которая была кандидатом на пост президента от Демократической партии, также заявляла, что считает своего основного соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа фашистом.

