В Минобороны РФ назвали цель совместных учений армий России и Китая

Совместные военные мероприятия, проводимые Россией и Китаем, не направлены против третьих стран. Об этом оповестили в Министерстве обороны России, цитирует ТАСС.
Представитель военного ведомства также подчеркнул, что РФ поддерживает международную политику Китая. Речь идет об обеспечении безопасности. Российско-китайские военные учения, отметил он, не ставят в цель эскалацию конфликтов.
«Совместные мероприятия армий России и Китая не направлены против других стран», — заверили в Минобороны РФ.
Тем временем окончились стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025». Президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино», где прошел основной этап мероприятия. Он пообщался с военными-участниками учений.