«Приехал, заработал, уехал»: озвучены условия новой миграционной политики РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках выступления на Всероссийской неделе охраны труда сообщил о переходе страны к модели возвратной миграции. Данную информацию распространил «Интерфакс».
Согласно его заявлению, такая модель станет долгосрочной стратегией в связи с утратой возможности рассчитывать на импорт рабочей силы из-за границы.
В условиях дефицита трудовых ресурсов принято решение привлекать мигрантов исключительно по схеме «приехал, заработал, уехал», без предоставления права перевозить в Россию членов своих семей.
«Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить в школах неграждан своей страны мы не обязаны», — приводит издание слова Решетникова.
Ранее, в начале сентября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что вопросы трудовой миграции должны регулироваться на региональном уровне. По его мнению, это позволит учитывать специфику каждой территории и более точно адаптировать законодательство. При этом он подчеркивал недопустимость работы мигрантов без знания русского языка в сферах, непосредственно связанных с людьми, таких как такси или медицинские учреждения.
