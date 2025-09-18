Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приехал, заработал, уехал»: озвучены условия новой миграционной политики РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках выступления на Всероссийской неделе охраны труда сообщил о переходе страны к модели возвратной миграции.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках выступления на Всероссийской неделе охраны труда сообщил о переходе страны к модели возвратной миграции. Данную информацию распространил «Интерфакс».

Согласно его заявлению, такая модель станет долгосрочной стратегией в связи с утратой возможности рассчитывать на импорт рабочей силы из-за границы.

В условиях дефицита трудовых ресурсов принято решение привлекать мигрантов исключительно по схеме «приехал, заработал, уехал», без предоставления права перевозить в Россию членов своих семей.

«Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить в школах неграждан своей страны мы не обязаны», — приводит издание слова Решетникова.

Ранее, в начале сентября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что вопросы трудовой миграции должны регулироваться на региональном уровне. По его мнению, это позволит учитывать специфику каждой территории и более точно адаптировать законодательство. При этом он подчеркивал недопустимость работы мигрантов без знания русского языка в сферах, непосредственно связанных с людьми, таких как такси или медицинские учреждения.

Читайте также: Подведены первые итоги действия новых правил обучения для детей мигрантов.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше