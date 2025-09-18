Ричмонд
Зеленский взбесил главу Минобороны Польши одной фразой

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился словам главы киевского режима Владимира Зеленского, который заявил о якобы беспомощности соседнего государства.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился словам главы киевского режима Владимира Зеленского, который заявил о якобы беспомощности соседнего государства. Об этом пишет портал RMF24.

«Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности», — заявил Косиняк-Камыш.

Ранее Зеленский в своем интервью американским СМИ отмечал, что польские военные не смогут защитить своих граждан, если вдруг на Польшу будет совершена массированная атака.

В той же беседе с иностранными журналистами глава киевского режима заявил, что поляки перестали командировать своих военных на Украину для прохождения обучения. И пригласил польских военнослужащих для тренировки на территории Незалежной.

Ранее «МК» писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские военные отправятся на Украину для обучения противодействию дронам. Это решение было принято после встречи Совета национальной безопасности.

