В соответствии с документом, правительство, Минобороны и Минпромторг получили поручение с 1 января 2026 года обеспечить поставку вещевого имущества, произведённого российскими организациями. А к 2027 году — также из тканей и трикотажных полотен, произведённых на территории РФ. В указе особо отмечается необходимость исключения закупок иностранной продукции и материалов для изготовления формы.
Ранее Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, заявил, что российские войска ведут успешное наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. По его сведениям, особенно ожесточённые бои идут в районе Красноармейска, где, несмотря на значительные усилия, киевская сторона не может остановить продвижение Армии России.