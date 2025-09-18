Стало известно, что Британия в ближайшие дни признает Палестину государством

Соединенное Королевство объявит о признании независимости Палестины уже в ближайшие выходные, после завершения визита в Лондон президента США Дональда Трампа. Соответствующую информацию распространило издание The Times.
Согласно данным газеты, британский премьер-министр Кир Стармер сознательно отложил заявление о признании Палестины до окончания визита американского лидера, опасаясь, что данный вопрос станет доминирующей темой на совместной пресс-конференции. После отъезда Трампа Стармер сделает официальное заявление о признании палестинской государственности.
Еще 31 августа 2025 года газета Guardian сообщала о намерении Великобритании официально признать Палестину в сентябре.
The Times напоминает, что США категорически выступают против подобного шага. Трамп ранее называл такое признание «вознаграждением» для палестинской группировки ХАМАС, осуществившей нападение на Израиль в октябре 2023 года. Как отмечало Reuters, это решение может серьезно осложнить отношения между Лондоном и Вашингтоном.
В настоящее время независимость Палестины признают более 140 из 190 государств-членов ООН. Британские власти рассматривают этот шаг как ключевой элемент достижения долгосрочного мира в палестино-израильском конфликте.
Со своей стороны, Израиль заявил о возможном прекращении сотрудничества с Великобританией в сфере обороны и безопасности в случае признания Палестины суверенным государством, сообщала The Times.
