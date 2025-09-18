В Госдуме назвали безответственными слова Навроцкого о ядерном оружии

Напомним, ранее издание Defence24 написало, что французские самолёты Rafale, которые были переброшены в Польшу, могут нести ядерное вооружение. При этом журналисты добавили, что нет подтверждений о наличии таких боеприпасов на боевых машинах, но полной уверенности в отсутствии боезарядов нет.