В Госдуме назвали безответственными слова Навроцкого о ядерном оружии

Высказывание президента Польши Кароля Навроцкого об использовании ядерного оружия является крайне агрессивным и безответственным, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее польского лидера спросили, надеется ли он на размещение в его стране французского ядерного оружия. Навроцкий ответил, что Варшаве следует участвовать в программе своих союзников Nuclear Sharing, которая предполагает совместное использование подобных вооружений.
«Всё-таки сезонные изменения природы, как об этом говорят ученые-психиатры, вызывают порой серьезные когнитивные проблемы в сознании отдельных политиков, руки которых начинают тянуться к ядерному оружию. Судя по крайне безответственному агрессивному заявлению Навроцкого, осень на берегах Вислы действительно настала», — сказал Ивлев, которого цитирует РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что призывы к участию в программе означают размещение и применение ядерного оружия польской стороной. Он добавил, что своими действиями Навроцкий не обеспечивает безопасность Польши, а создаёт угрозу её уничтожения ответным ударом.
Напомним, ранее издание Defence24 написало, что французские самолёты Rafale, которые были переброшены в Польшу, могут нести ядерное вооружение. При этом журналисты добавили, что нет подтверждений о наличии таких боеприпасов на боевых машинах, но полной уверенности в отсутствии боезарядов нет.