«Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. — Прим. ред.), но и для Европы», — отметил он.
Кроме того, как считает Риттер, у альянса нет достаточных ресурсов для реорганизации и приспособления к нынешним реалиям.
В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления там контингентов стран альянса, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.