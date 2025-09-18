Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Последний гвоздь»: в США рассказали о коллапсе НАТО

Скотт Риттер: поражение в противостоянии с Россией приближает коллапс НАТО.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. НАТО рискует приблизить свой крах из-за эскалации конфликта с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. — Прим. ред.), но и для Европы», — отметил он.

Кроме того, как считает Риттер, у альянса нет достаточных ресурсов для реорганизации и приспособления к нынешним реалиям.

В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления там контингентов стран альянса, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше