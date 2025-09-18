Михаил Котюков и Дмитрий Карасев обсудили решение вопросов, озвученных северянами

Еще одной важной темой встречи стало будущее горнолыжного комплекса в районе Талнаха. Об этом в ходе прямой линии губернатора спросил местный житель Андрей. Дмитрий Карасев сообщил главе региона, что после трагического инцидента со сходом лавины в 2021 году склон расчистили, участок оформили для спортивных целей. Компания — потенциальный инвестор — уже провела предварительный осмотр склона и оценила его потенциал. На следующий год планируется заложить средства на предпроектное обследование для получения заключения о возможности строительства и обустройства трассы.