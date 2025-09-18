Михаил Котюков и Дмитрий Карасев обсудили решение вопросов, озвученных северянами

Основными темами обсуждения стали вопросы, озвученные северянами на прямом эфире главы региона в социальных сетях. Михаил Котюков передал все обращения норильчан Дмитрию Карасеву для отработки совместно с региональными органами власти. Губернатор обратил внимание на вопрос подготовки жилищно-коммунального хозяйства Норильска к предстоящей зиме. На прямую линию поступило несколько обращений жителей дома на улице Хантайской, 15А, которые сообщили о перебоях с отоплением, несмотря на отчеты управляющей компании об успешном запуске тепла.
«Прошу по возвращении в город сразу проехать по этому адресу, лично зайти в квартиры к людям и разобраться в ситуации. В Норильске уже достаточно холодно. Подключите надзорные органы, чтобы оперативно устранить проблемы», — поручил Михаил Котюков.
Еще одной важной темой встречи стало будущее горнолыжного комплекса в районе Талнаха. Об этом в ходе прямой линии губернатора спросил местный житель Андрей. Дмитрий Карасев сообщил главе региона, что после трагического инцидента со сходом лавины в 2021 году склон расчистили, участок оформили для спортивных целей. Компания — потенциальный инвестор — уже провела предварительный осмотр склона и оценила его потенциал. На следующий год планируется заложить средства на предпроектное обследование для получения заключения о возможности строительства и обустройства трассы.
Михаил Котюков подчеркнул, что возобновить работу комплекса крайне необходимо для развития спорта и досуга жителей Норильска.