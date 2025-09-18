Путин поручил повысить выплаты

C 2027 года выплаты по земским программам вырастут и составят 2 миллиона рублей. Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам совещания с членами правительства.
Так, вырастут выплаты по программам «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Однако повышение выплат затронет только западное приграничье страны — выплаты вырастут на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.
Кроме того, Путин поручил отменить возрастные ограничения для участия в программах. По новым правилам, отучившиеся в профильных колледжах россияне также смогут рассчитывать на эти деньги.
Премьер Михаил Мишустин должен представить доклад президенту по этим вопросам до 15 октября. Кроме того, ранее сообщалось о расширении программы льготной ипотеки для земских специалистов. Они могут получить приоритетное право на жилье — об этом сообщает «Российская газета».