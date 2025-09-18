Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил повысить выплаты

До 2 миллионов вырастут выплаты по земским программам, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

C 2027 года выплаты по земским программам вырастут и составят 2 миллиона рублей. Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам совещания с членами правительства.

Так, вырастут выплаты по программам «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Однако повышение выплат затронет только западное приграничье страны — выплаты вырастут на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.

Кроме того, Путин поручил отменить возрастные ограничения для участия в программах. По новым правилам, отучившиеся в профильных колледжах россияне также смогут рассчитывать на эти деньги.

Премьер Михаил Мишустин должен представить доклад президенту по этим вопросам до 15 октября. Кроме того, ранее сообщалось о расширении программы льготной ипотеки для земских специалистов. Они могут получить приоритетное право на жилье — об этом сообщает «Российская газета».