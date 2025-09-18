Трамп преподнёс в дар королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра

Ранее стало известно, что жена британского короля Карла III Камилла и супруга президента США Дональда Трампа Мелания пришли на государственный банкет в платьях синего и жёлтого цветов. В ходе мероприятия британский монарх затронул темы торговых отношений, ситуации на Украине, а также защиты окружающей среды. Карл III подчеркнул, что Лондон и Вашингтон вместе боролись против «сил тирании» во времена Первой и Второй мировых войн. Сейчас, по его словам, тирания снова угрожает Европе.