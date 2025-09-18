В России разоблачили стратегию «коллективного Брюсселя»

Страны-члены Евросоюза планируют усилить давление на Москву. Они используют в качестве предлога для введения новых ограничений ситуацию с беспилотниками в Польше. Об этом сообщила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет РИА Новости.