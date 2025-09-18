В России разоблачили стратегию «коллективного Брюсселя»

Страны-члены Евросоюза планируют усилить давление на Москву. Они используют в качестве предлога для введения новых ограничений ситуацию с беспилотниками в Польше. Об этом сообщила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет РИА Новости.
Она указала на неготовность «коллективного Брюсселя» к миру. По словам спикера, цель Евросоюза — нанесение России стратегического поражения. Однако Брюсселю придется "встретиться с разочарованием.
«Продвигаемая “коллективным Брюсселем” версия событий используется для того, чтобы внести помехи в возобновившийся российско-американский диалог, подорвать перспективы украинского урегулирования, усилить военное и экономическое давление на нашу страну», — подытожила Юлия Жданова.
В ЕС также планируют внести в черный список банки и НПЗ из Китая и Индии. Евросоюз хочет заставить их отказаться от закупок российских энергоносителей.