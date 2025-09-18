Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России разоблачили стратегию «коллективного Брюсселя»

Глава делегации в Вене Жданова: ЕС хочет усилить давление на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены Евросоюза планируют усилить давление на Москву. Они используют в качестве предлога для введения новых ограничений ситуацию с беспилотниками в Польше. Об этом сообщила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет РИА Новости.

Она указала на неготовность «коллективного Брюсселя» к миру. По словам спикера, цель Евросоюза — нанесение России стратегического поражения. Однако Брюсселю придется "встретиться с разочарованием.

«Продвигаемая “коллективным Брюсселем” версия событий используется для того, чтобы внести помехи в возобновившийся российско-американский диалог, подорвать перспективы украинского урегулирования, усилить военное и экономическое давление на нашу страну», — подытожила Юлия Жданова.

В ЕС также планируют внести в черный список банки и НПЗ из Китая и Индии. Евросоюз хочет заставить их отказаться от закупок российских энергоносителей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше