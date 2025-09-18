Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент

«Это первый случай, когда парламент ушел в отставку и не отчитался о проделанной работе за эти четыре года. Он не ушел, он удрал, потому что не о чем было отчитаться — ни по одному направлению, которое вы не возьмете, они ничего не сделали. Они съели гранты — миллиарды, они съели миллионы кредитов и рассказывают-показывают тротуарчики от мэрий до кладбищ, больше ничего они не показывают за четыре года», — отметил Воронин.