Экс-президент Молдавии поблагодарил Трампа за закрытие фондов Сороса

«Я очень признателен президенту Трампу за то, что он закрыл эту лавочку во главе с Соросом — бандитская, контрреволюционная, антинародная и недемократическая система, которую Сорос распространил по всему миру, по всем странам мира. Слава Богу, что нашелся один нормальный президент Америки, который закрыл эту лавочку. И у нас закрыты все структуры соровские. Не знаю, что будет делать выпускница школы фонда Сороса госпожа Майя Санду, трудные времена для них», — заявил Воронин.