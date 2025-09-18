Игорь Кобзев получил удостоверение губернатора Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области подвела окончательные итоги выборов губернатора региона. Выборы признаны состоявшимися и действительными, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.
«Сегодня из рук председателя облизбиркома Ильи Владимировича Дмитриева получил удостоверение губернатора Иркутской области. Второй раз, но это по-прежнему волнительно. Это большая ответственность перед каждым жителем Иркутской области. Ответственность перед президентом. Это моя честь и долг защищать интересы населения Иркутской области», — написал Игорь Кобзев.
Он также поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос, отметив, что это говорит не только о гражданской позиции, но и о том, что жителям не все равно, как будет развиваться регион.
Напомним, что действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией «Единая Россия», набирает на выборах в регионе 60,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов. За него свои голоса отдали 367 064 избирателя.