Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев получил удостоверение губернатора Иркутской области

Избирательная комиссия региона подвела окончательные итоги выборов.

Источник: Соцсети

Избирательная комиссия Иркутской области подвела окончательные итоги выборов губернатора региона. Выборы признаны состоявшимися и действительными, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.

«Сегодня из рук председателя облизбиркома Ильи Владимировича Дмитриева получил удостоверение губернатора Иркутской области. Второй раз, но это по-прежнему волнительно. Это большая ответственность перед каждым жителем Иркутской области. Ответственность перед президентом. Это моя честь и долг защищать интересы населения Иркутской области», — написал Игорь Кобзев.

Он также поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос, отметив, что это говорит не только о гражданской позиции, но и о том, что жителям не все равно, как будет развиваться регион.

Напомним, что действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией «Единая Россия», набирает на выборах в регионе 60,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов. За него свои голоса отдали 367 064 избирателя.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше