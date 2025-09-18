Куколки Трампа: помощницы президента США вытеснили Меланию из Белого дома

Мелания Трамп практически не бывает в Белом доме. Жену президента США Дональда Трампа, которая отказывается жить с супругом под одной крышей, уже называют «первой леди на удаленке». За нынешний срок она появилась на публике всего 19 раз, в то время как за аналогичный период первого срока Трампа — 40 раз. При этом, возле президента всегда много блондинок славянского типажа, похожих на супругу. Биограф Майкл Вольф заявляет, что Дональд и Мелания уже живут «отдельной жизнью» и находятся в «необычном» браке с точки зрения традиционных представлений.
Может ли развалиться президентскиий брак aif.ru спросил у экспертов.
Жена президента прячется под шляпой.
Мелания Трамп появилась в Великобритании и лишний раз напомнила, почему ее называют «первой леди на удаленке». Жена главного американского босса держалась отстраненно и пряталась в тени шляпы с огромными полями, закрывающими пол лица. Строгий черный костюм также говорил о максимальной закрытости.
Инсайдеры из Виндзорского замка сообщили, что президент США и первая леди Мелания Трамп будут ночевать в разных спальнях и спать на постельном белье, которое привезли с собой из США во время государственного визита в Великобританию на этой неделе, пишет The Daily Beast. В США чета ещё дальше друг от друга.
Американские СМИ отмечают, что жена президента практически не живет в Белом доме, предпочитая свое роскошное жилье в Нью-Йорке или Флориде. Она появляется на официальных мероприятиях лишь несколько раз в месяц, ведет закрытый образ жизни, как ни одна другая жена президента США.
По словам политолога и профайлера Руслана Панкратова, жена президента США слишком свободолюбива для традиционных церемоний.
«Мелания Трамп кардинально переосмысливает роль Первой леди. Её команда в Восточном крыле Белого Дома намеренно малочисленна — всего 5 штатных сотрудников против 11 в первый срок и значительно больше у предшественниц. Это осознанный выбор женщины, которая понимает: чем меньше она вовлечена в официальную активность, тем больше контроля сохраняет над собственной жизнью. Записанный разговор, где она цинично комментирует рождественские украшения — “кому, черт возьми, нужны эти рождественские штуки и украшения?” — раскрывает её истинное отношение к ритуальной стороне роли Первой леди», — сказал Руслан Панкратов в комментарии aif.ru.
По словам Панкратова, особенно показательна её реакция во время важных публичных мероприятий.
«Ставшее знаменитым закатывание глаз на трибунах Чемпионата мира по футболу и постоянные проявления дискомфорта на официальных мероприятиях демонстрируют женщину, которая больше не пытается скрывать свое истинное отношение к роли президентской супруги», — отмечает специалист.
Депутат, член комитета по международным делам Мария Бутина в разговоре с aif.ru, подчеркивала, что последней жене Трампа абсолютно неинтересна политика.
«Это довольно одиозная дама, которая во время первой инаугурации использовала фрагменты из речи Мишель Обамы. Сейчас разгоняют волну, что у неё будет какая-то самостоятельная роль в политике, но я очень сомневаюсь. Она себя раньше никак не проявляла в делах Трампа. Все-таки, он брал ее в жены, как манекенщицу», — подчеркнула Мария.
Двойники Мелании рядом с Трампом.
Пока Мелания Трамп отсутствует в Белом доме, президента окружают там другие женщины из высших эшелонов власти, которым, в отличие от жены, интересна политика. Причем, некоторые из них не уступают Мелании Трамп во внешних данных. Жёлтая пресса и сатирические издания любят эксплуатировать образ «Трампа, окруженного блондинками».
Среди главных спутниц американского лидера часто встречается ценимый им «славянский типаж». Одна из таких — пресс-секретарь Национального комитета Республиканской партии Элизабет Пипко по прозвищу «Kukolka» и вовсе имеет российские корни — ее дед и бабушка эмигрировали из СССР.
Алина Хабба — ранее работала личным адвокатом Трампа. В 2025 году стала его советником. Её знают как преданного союзника и активного комментатора в защиту президента.
Пэм Бонди — бывший генпрокурор Флориды, а с февраля 2025 года генеральный прокурор США. Она давно связана с Трампом, ещё во время его первого импичмента была среди главных публичных защитников.
Каролин Левитт — молодая республиканка, пресс-секретарь Трампа.
Келли Лоффлер — бывший сенатор от Джорджии и бизнесвумен. Она активно поддерживает республиканцев и Трампа финансово, но официального поста в администрации на данный момент не занимает.
Хейли Харрисон — политический консультант, занимает пост руководителя аппарата первой леди США при Мелании Трамп.
Кристи Ноэм — губернатор Южной Дакоты до начала 2025 года, теперь министр внутренней безопасности США. Консервативный политик и близкий соратник Трампа, рассматривалась как возможный вице-президент.
По словам Руслана Панкратова — постоянное присутствие блондинок «традиционных взглядов» в ближайшем окружении Трампа сочетает элементы личных предпочтений, политического месседжа и бессознательного контроля.
«Анализ кадрового состава администрации Трампа демонстрирует поразительную визуальную однородность среди женщин, занимающих публичные позиции. От Иванки Трамп и Меланьи до Каролины Ливитт, Кейли Макинани, Хоуп Хикс и Келлианн Конвей — все они соответствуют определенному эстетическому стандарту: светлые волосы, традиционная женственная подача, консервативный стиль одежды и телегеничная внешность, идеально подходящая для Fox News. Это не случайно. Трамп действительно устанавливал строгие требования к внешнему виду сотрудников, особенно женщин, требуя от них “выглядеть как женщины”. Согласно инсайдерским отчётам, женщинам предписывалось носить платья», — говорит Руслан Панкратов в комментарии aif.ru.
Как отмечает специалист, визуальная составляющая окружающей команды служит продолжением собственного эго — каждый человек в кадре должен подтверждать и усиливать Трампа и его представление о себе как о человеке, окружённом «красивыми» и «успешными» людьми.
Есть ли почва у слухов о близком разводе?
Мелания Трамп редко появляется на публике, что подогревает слухи о состоянии их брака. Президент США назвал слухи о разводе «непрофессиональными» и «безответственными», подчеркивая, что такие заявления вредят репутации первой леди.
По словам профайлера и политолога Руслана Панкратова, странное поведение первой леди — не более чем защитная реакция женщины, не привыкшей быть в тени кого бы то ни было.
«Её напущенная холодность — не проявление бесчувственности, а результат многолетней адаптации к жизни с индивидом, неспособным к эмпатии и подлинной близости. Таким образом, перед нами не “жертва обстоятельств”, а расчётливая женщина-стерва, выработавшая оптимальную стратегию существования. Её поведение демонстрирует высокий уровень эмоционального интеллекта и стратегического мышления».
Эксперт напоминает, что нынешняя первая леди, в отличие от предшественниц, не занимается благотворительностью напоказ, а стремится преумножить свои капиталы.
Мелания занимается криптовалютой, запуском документального фильма на Amazon с бюджетом в 28 миллионов долларов и торговлей сувенирами.