Куколки Трампа: помощницы президента США вытеснили Меланию из Белого дома

Мелания Трамп практически не бывает в Белом доме. Жену президента США Дональда Трампа, которая отказывается жить с супругом под одной крышей, уже называют «первой леди на удаленке». За нынешний срок она появилась на публике всего 19 раз, в то время как за аналогичный период первого срока Трампа — 40 раз. При этом, возле президента всегда много блондинок славянского типажа, похожих на супругу. Биограф Майкл Вольф заявляет, что Дональд и Мелания уже живут «отдельной жизнью» и находятся в «необычном» браке с точки зрения традиционных представлений.