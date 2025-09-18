Ричмонд
Жители Омской области могут задать вопрос президенту России

Владимир Путин дал поручение о подготовке к «прямой линии».

Источник: Freepik

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина дал поручение начать подготовку к традиционной прямой линии. Во время этого общения с населением страны глава государства отвечает на вопросы. Задать их могут все жители страны как заранее, так и в прямом эфире.

Дата пока не сообщается.

В прошлом году прямая линия прошла 19 декабря и была совмещена с пресс-конференцией, на которой присутствовали представители региональных СМИ.

«Прямая линия» прошла в Гостином Дворе в Москве и продлилась 4 часа 30 минут. На неё поступило почти 2,5 млн вопросов, Владимир Путин ответил более чем на 70% из них.

Вопросов из Омска в эфире не прозвучало. Вопросы из Омской области выводились на мониторы. Жителей больше всего интересовали газификация; жилье; транспорт и инфраструктура; затопление территорий; зарплаты и социальная несправедливость.