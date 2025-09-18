Жители Омской области могут задать вопрос президенту России

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина дал поручение начать подготовку к традиционной прямой линии. Во время этого общения с населением страны глава государства отвечает на вопросы. Задать их могут все жители страны как заранее, так и в прямом эфире.
Дата пока не сообщается.
В прошлом году прямая линия прошла 19 декабря и была совмещена с пресс-конференцией, на которой присутствовали представители региональных СМИ.
«Прямая линия» прошла в Гостином Дворе в Москве и продлилась 4 часа 30 минут. На неё поступило почти 2,5 млн вопросов, Владимир Путин ответил более чем на 70% из них.
Вопросов из Омска в эфире не прозвучало. Вопросы из Омской области выводились на мониторы. Жителей больше всего интересовали газификация; жилье; транспорт и инфраструктура; затопление территорий; зарплаты и социальная несправедливость.