Цивилева: Россия поддерживает политику Китая в области безопасности

Российские Вооружённые силы выражают поддержку политике Китая в сфере глобальной безопасности. Об этом заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, выступая на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине.
По её словам, Москва положительно оценивает позицию китайского руководства, согласно которой обладание значительным военным потенциалом не должно служить поводом для навязывания своей воли другим государствам или диктата.
Цивилева подчеркнула, что Россия полностью разделяет принцип равной и неделимой безопасности, который Пекин продвигает на международной арене, и считает его важным ориентиром в формировании устойчивой системы глобальной стабильности.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о вкладе народной дипломатии в укрепление двусторонних отношений.