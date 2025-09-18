Трое сотрудников скорой помощи из Ярославля получили медаль от Путина: вот что они сделали

Трое сотрудников скорой помощи из Ярославля получили медаль от президента РФ Владимира Путина. Они получили награду за самоотверженность и верность к профессиональному долгу. О получении высокой награды говорится на официальном сайте Кремля.
Трое сотрудников скорой помощи из Ярославской области получили посмертную медаль Луки Крымского от президента Владимира Путина. Среди награждённых — фельдшеры Наталия Панова и Светлана Глухова, а также водитель Сергей Сивков, говорится в указе президента. Указ опубликовали 17 сентября на официальном портале правовых актов.
В документе говорится о том, что фельдшер Светлана Глухова получила медаль Луки Крымского посмертно за мужество и преданность своей профессии. Также посмертно награждены фельдшер Наталия Панова и водитель Сергей Сивков за их самоотверженность и верность делу.
Напомним, все трое сотрудников скорой помощи погибли 30 августа 2025 года в смертельном ДТП. Скорая столкнулась с бензовозом. В районе Воробино Ярославской области произошло столкновение двух легковых автомобилей и бензовоза, в результате чего топливо разлилось и загорелось. Огонь распространился на близлежащие частные дома, охватив площадь в 200 квадратных метров.
Это уже не первый раз, когда Путин награждает медиков за самоотверженность. В июне 2025 года президент России наградил орденом Пирогова двух медиков из Белгорода. И тоже посмертно. Ими оказались фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Они погибли в ДТП под Белгородом.
Машина скорой помощи столкнулась с внедорожником, когда ехала на вызов. Виновником аварии оказался кроссовер. Несмотря на то, что бригада скорой помощи ехала на вызов, водитель скорой не нарушал правила дорожного движения. А вот водитель внедорожника проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток.
Ранее KP.RU сообщил, что врачи с Камчатки получили награду от главы государства за проявленный героизм. Путин восхитился действиями врачей во время землетрясения. Кадры, когда врачи не остановили операцию во время природной стихии, облетели весь мир. Им пришлось не только проводить сложные манипуляции, но и держать на столе пациента и аппаратуру. Если бы больной из-за подземных толчков свалился на пол или вышла бы из строя техника, которая поддерживала жизненные функции пациента, то все бы закончилось трагедией. Примечательно, что врачи с Камчатки не поняли шумихи вокруг их поступка, в больнице заявили, что они просто выполняли свою работу.