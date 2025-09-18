Трое сотрудников скорой помощи из Ярославля получили медаль от Путина: вот что они сделали

Ранее KP.RU сообщил, что врачи с Камчатки получили награду от главы государства за проявленный героизм. Путин восхитился действиями врачей во время землетрясения. Кадры, когда врачи не остановили операцию во время природной стихии, облетели весь мир. Им пришлось не только проводить сложные манипуляции, но и держать на столе пациента и аппаратуру. Если бы больной из-за подземных толчков свалился на пол или вышла бы из строя техника, которая поддерживала жизненные функции пациента, то все бы закончилось трагедией. Примечательно, что врачи с Камчатки не поняли шумихи вокруг их поступка, в больнице заявили, что они просто выполняли свою работу.