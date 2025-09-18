Минниханов рассказал о работе чиновников с искусственным интеллектом

На пленарной сессии форума Kazan Digital Week глава Татарстана Рустам Минниханов представил первые результаты внедрения ИИ-платформы «Госпромпт» в работу государственных служащих. Инновационное решение направлено на повышение эффективности работы чиновников и минимизацию рутинных задач.
По словам руководителя региона, цифровой ассистент успешно справляется со 150 типовыми административными задачами. За время использования платформы в сфере госуправления подготовлено более 27 тысяч информационных материалов и проработано 13 тысяч инициатив. Минниханов подчеркнул готовность делиться этим опытом с другими регионами России.
Следующим этапом внедрения искусственного интеллекта станет образовательная сфера Татарстана. В рамках пилотного проекта инструменты ИИ уже используются 500 школьными учителями информатики. Платформа выступает в роли интеллектуального ассистента, автоматизируя создание тестов, анализируя успеваемость учащихся и решая другие педагогические задачи. Минниханов отметил, что в перспективе технология будет внедрена во всех образовательных учреждениях региона.
Как отмечают в министерстве цифрового развития Татарстана, главная цель сервиса — предоставить служащим возможность профессионального использования больших языковых моделей без специальных навыков промпт-инжиниринга. К 2025 году проект должен обеспечить рост удовлетворенности граждан ответами государственных органов более чем на 30%.
По прогнозам министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, к 2026 году внедрение искусственного интеллекта позволит обрабатывать 60% задач чиновников на 40% быстрее и качественнее по сравнению с текущим уровнем.