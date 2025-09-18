В США прекратили показ знаменитого ток-шоу из-за слов ведущего о Чарли Кирке

Телеведущий Джимми Киммел в ходе последних выпусков шоу раскритиковал реакцию президента США Дональда Трампа на смерть Кирка и обвинил соратников главы государства в стремлении получить политическую выгоду от гибели активиста.
После этого телегигант Nexstar объявил, что прекращает сотрудничество с шоуменом. «Nexstar сообщает, что партнерские и принадлежащие компании телестанции, аффилированные с ABC, исключат из эфира шоу Джимми Киммела в обозримом будущем», — заявили в компании.
Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти активиста не удалось. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.