В Минобороны рассказали о результатах совместного участия Путина и Си Цзиньпина в парадах

«Совместное участие в торжественных парадах в Москве и в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина придало дополнительный стимул стратегическому развитию двусторонних отношений и продемонстрировало общность взглядов наших стран на историю и современное положение дел в мире», — заверила Анна Цивилева.