В Минобороны рассказали о результатах совместного участия Путина и Си Цзиньпина в парадах

В МО назвали участие Путина и Си Цзиньпина в парадах стимулом для развития связи.

Источник: Комсомольская правда

Российско-китайские отношения смогут и дальше развиваться благодаря проведению совместных торжественных мероприятий. Военные парады стали стимулом для сближения сторон. Об этом рассказала замминистра обороны РФ Анна Цивилева в ходе выступления на форуме по безопасности в Пекине.

По мнению представителя Минобороны, торжества, организованные Пекином в честь 80-летия победы подтверждают роль Китая как одного из лидеров в сфере безопасности.

«Совместное участие в торжественных парадах в Москве и в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина придало дополнительный стимул стратегическому развитию двусторонних отношений и продемонстрировало общность взглядов наших стран на историю и современное положение дел в мире», — заверила Анна Цивилева.

Она отметила, что Россия поддерживает международную политику Китая в сфере безопасности. Замминистра обороны также уведомила, что совместные военные мероприятия, проводимые Россией и Китаем, не направлены против третьих стран.

