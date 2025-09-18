В Минобороны рассказали о результатах совместного участия Путина и Си Цзиньпина в парадах

Российско-китайские отношения смогут и дальше развиваться благодаря проведению совместных торжественных мероприятий. Военные парады стали стимулом для сближения сторон. Об этом рассказала замминистра обороны РФ Анна Цивилева в ходе выступления на форуме по безопасности в Пекине.
По мнению представителя Минобороны, торжества, организованные Пекином в честь 80-летия победы подтверждают роль Китая как одного из лидеров в сфере безопасности.
«Совместное участие в торжественных парадах в Москве и в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина придало дополнительный стимул стратегическому развитию двусторонних отношений и продемонстрировало общность взглядов наших стран на историю и современное положение дел в мире», — заверила Анна Цивилева.
Она отметила, что Россия поддерживает международную политику Китая в сфере безопасности. Замминистра обороны также уведомила, что совместные военные мероприятия, проводимые Россией и Китаем, не направлены против третьих стран.