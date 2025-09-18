Посол РФ заявил об укреплении отношений с Венесуэлой на международной арене

Россия и Венесуэла продолжают усиливать политическое и экономическое сотрудничество, а также взаимодействие на международной арене. Об этом сообщил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров по итогам переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
По словам дипломата, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, включая предстоящие контакты в политической и экономической сферах. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в условиях агрессивных действий и провокаций, направленных против суверенитета Венесуэлы, а также угроз, создаваемых попытками внешнего давления.
Родригес высоко оценила переговоры и поблагодарила Москву за поддержку в сложных условиях. Она подчеркнула, что Венесуэла ценит помощь России в противостоянии давлению со стороны США и выступает за построение справедливого мира, основанного на принципах самоопределения народов.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны. Власти страны намерены и дальше отстаивать мир и независимость венесуэльцев.