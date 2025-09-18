Ричмонд
В России заявили о попытке Брюсселя усилить давление на Москву

ЕС пытается внести помехи в возобновившийся российско-американский диалог, отметила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

Источник: Аргументы и факты

Версия событий по инциденту с БПЛА в Польше, продвигаемая странами Евросоюза, направлена на усиление давления на Россию, заявила РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Версия, продвигаемая Евросоюзом, призвана помешать возобновлению диалога между Россией и США, подорвать перспективы урегулирования украинского конфликта и усилить военное и экономическое давление на Россию», — подчеркнула Жданова.

По её мнению, Евросоюз не готов к миру на континенте.

«Их главная цель, определяющая смысл существования западных политических элит, — нанести России стратегическое поражение, пока не достигнута. Но их неизбежно ждёт разочарование», — заключила глава делегации.

В среду на 1114-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которое открыло новый политический сезон после летнего перерыва, обсуждался в том числе инцидент с БПЛА в Польше.

