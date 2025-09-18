В Казахстане вводят национальные стандарты внедрения ИИ

Впервые закрепляются единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании, включая вопросы этики, правового регулирования, защиты персональных данных и академической честности.
Концепция, добавили в Минпросвещения, охватывает школы и организации технического и профессионального образования. В соответствии с документом планируют интегрировать ИИ-темы, формировать цифровые учебники, формировать у обучающихся ИИ-грамотности, развивать проектную деятельность, повышать квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create.
Более 200 тысяч учителей Казахстана прошли обучение по ИИ.
Особый акцент в документе сделали на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ.
По мнению министра просвещения Гани Бейсембаева, подписание совместного приказа открывает новую страницу в развитии отечественного образования.
Концепция не только определяет стратегические приоритеты, но и закрепляет четкий механизм внедрения, систему мониторинга и дорожную карту, что обеспечит системное, ответственное и безопасное использование ИИ в школах и колледжах Казахстана. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а усиливает его роль. Все значимые решения в образовательном процессе остаются за человеком.
Казахстанским школьникам за использование ИИ могут назначить устную проверку.
Внедрение ИИ в образование это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана. Мы создаём условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность.
Напомним, с 2025—2026 учебного года в предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика» внедрены элементы искусственного интеллекта. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов — специальные курсы повышения квалификации.