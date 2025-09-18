Ричмонд
В Казахстане вводят национальные стандарты внедрения ИИ

АСТАНА, 18 сен — Sputnik. Главы Минпросвещения Гани Бейсембаев и Минцифры Жаслан Мадиев подписали совместный приказ об утверждении концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025−2029 годы, сообщили ведомства.

Источник: Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана

Впервые закрепляются единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании, включая вопросы этики, правового регулирования, защиты персональных данных и академической честности.

говорится в сообщении

Концепция, добавили в Минпросвещения, охватывает школы и организации технического и профессионального образования. В соответствии с документом планируют интегрировать ИИ-темы, формировать цифровые учебники, формировать у обучающихся ИИ-грамотности, развивать проектную деятельность, повышать квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create.

Более 200 тысяч учителей Казахстана прошли обучение по ИИ.

Особый акцент в документе сделали на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ.

По мнению министра просвещения Гани Бейсембаева, подписание совместного приказа открывает новую страницу в развитии отечественного образования.

Концепция не только определяет стратегические приоритеты, но и закрепляет четкий механизм внедрения, систему мониторинга и дорожную карту, что обеспечит системное, ответственное и безопасное использование ИИ в школах и колледжах Казахстана. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а усиливает его роль. Все значимые решения в образовательном процессе остаются за человеком.

заявил Гани Бейсембаев

Казахстан вошел в число первых стран, утвердивших собственный национальный подход в этой сфере, опираясь на рекомендации ЮНЕСКО, ОЭСР и ЕС, отметил глава Минцифры.

Казахстанским школьникам за использование ИИ могут назначить устную проверку.

Внедрение ИИ в образование это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана. Мы создаём условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность.

отметил Жаслан Мадиев

Напомним, с 2025—2026 учебного года в предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика» внедрены элементы искусственного интеллекта. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов — специальные курсы повышения квалификации.