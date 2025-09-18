Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: войска РФ взяли под контроль почти всю Муравку под Красноармейском

По информации военкора, российские военные контролируют также большую часть села Молодецкое.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российским бойцам удалось взять под контроль почти всю территорию села Муравка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Под контроль нашей армии почти полностью перешла Муравка и большая часть Ленино (Молодецкого) западнее Удачного на границе Днепропетровской обл.», — написал он.

Военкор сообщил также об ожесточенных боях за расположенное в 16 километрах от Муравки село Филия Днепропетровской области и об атаках российских подразделений в направлении села Орестополь.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о наступлении российских войск практически на всех направлениях в зоне СВО.