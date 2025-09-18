Котенок: войска РФ взяли под контроль почти всю Муравку под Красноармейском

На красноармейском направлении российским бойцам удалось взять под контроль почти всю территорию села Муравка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Под контроль нашей армии почти полностью перешла Муравка и большая часть Ленино (Молодецкого) западнее Удачного на границе Днепропетровской обл.», — написал он.
Военкор сообщил также об ожесточенных боях за расположенное в 16 километрах от Муравки село Филия Днепропетровской области и об атаках российских подразделений в направлении села Орестополь.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о наступлении российских войск практически на всех направлениях в зоне СВО.