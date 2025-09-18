Новый посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана

Рады принять копии верительных грамот от вновь назначенного Посла России в Узбекистане Алексея Ерхова.
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
Надеемся на тесное сотрудничество в продвижении двусторонней повестки дня и расширении взаимодействия во всех областях.
В заключение он пожелал Алексею Ерхову успехов в его важной дипмиссии и плодотворной работы.
Ерхова назначили руководителем посольства РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года. На данном посту он сменил Олега Мальгинова.
Ранее он возглавлял российскую дипмиссию в Турции.