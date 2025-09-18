Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Новый посол России Алексей Ерхов накануне вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Baxtiyor Saidov/Telegram

Рады принять копии верительных грамот от вновь назначенного Посла России в Узбекистане Алексея Ерхова.

Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

Надеемся на тесное сотрудничество в продвижении двусторонней повестки дня и расширении взаимодействия во всех областях.

добавил Саидов

В заключение он пожелал Алексею Ерхову успехов в его важной дипмиссии и плодотворной работы.

Ерхова назначили руководителем посольства РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года. На данном посту он сменил Олега Мальгинова.

Ранее он возглавлял российскую дипмиссию в Турции.