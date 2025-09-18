Стало известно о закрытии шоу известного комика из-за реплики о Чарли Кирке

Покушение на Кирка произошло 10 сентября 2025 года. В тот злополучный день активист выступал перед учащимися университета в штате Юта. Во время его речи неизвестный произвёл выстрел с дистанции 180−200 метров, пуля угодила в шею. Пострадавшего срочно госпитализировали, однако врачам не удалось сохранить ему жизнь.