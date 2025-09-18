Стало известно о закрытии шоу известного комика из-за реплики о Чарли Кирке

Популярное вечернее шоу Jimmy Kimmel Live! с комиком Джимми Киммелом временно прекращает свое существование после резких комментариев телеведущего относительно гибели консервативного деятеля Чарли Кирка. Такую новость обнародовал новостной портал Deadline.
Как информирует издание со ссылкой на официального представителя телевещательной компании ABC, выход в эфир Jimmy Kimmel Live! будет отложен на неопределённое время.
До этого в прямом эфире Киммел позволил себе высказать предположение, что к лишению жизни активиста мог быть причастен сторонник бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он также упрекнул движение MAGA (Make America Great Again) в попытках использовать эту трагедию в своих политических целях.
Покушение на Кирка произошло 10 сентября 2025 года. В тот злополучный день активист выступал перед учащимися университета в штате Юта. Во время его речи неизвестный произвёл выстрел с дистанции 180−200 метров, пуля угодила в шею. Пострадавшего срочно госпитализировали, однако врачам не удалось сохранить ему жизнь.
Спустя несколько суток стражи правопорядка задержали подозреваемого — 22-летнего студента по имени Тайлер Робинсон. Молодого человека выдал собственный отец, имеющий за плечами 27 лет службы в органах полиции. По информации следствия, злоумышленнику были ненавистны политические убеждения убитого активиста.
