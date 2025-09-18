Экс-президент Молдавии назвал причину объединения оппозиции в блок

«(Надо — ред.) посмотреть структурную организацию самого правительства, кто в эти структуры руководящие входит, кто министры, кто ответственен за другие участки работы. Полностью пересмотреть все. Для этого нужна будет, может быть, коалиция пошире с другими, кто попадет в парламент. Я сейчас не знаю, как будут распределяться места после выборов», — добавил экс-президент.