Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент Молдавии назвал причину объединения оппозиции в блок

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Оппозиционным силам после парламентских выборов в Молдавии нужно получить большинство депутатских мандатов, чтобы все изменить и переставить, поэтому четыре оппозиционные партии были объединены в блок, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин.

Источник: Sputnik

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

«Надо иметь большинство, пусть и не одной партией. Поэтому мы и объединили четыре партии в блок — надо иметь парламентское большинство, чтобы менять в корне эту порочную практику, которая сложилась в парламенте 16 лет подряд. Надо все изменить, все переставить так, как положено», — заявил Воронин.

По его словам, нужно серьезно проанализировать работу всех государственных структур, чтобы они стали эффективнее.

«(Надо — ред.) посмотреть структурную организацию самого правительства, кто в эти структуры руководящие входит, кто министры, кто ответственен за другие участки работы. Полностью пересмотреть все. Для этого нужна будет, может быть, коалиция пошире с другими, кто попадет в парламент. Я сейчас не знаю, как будут распределяться места после выборов», — добавил экс-президент.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

Узнать больше по теме
Владимир Воронин: биография главы ГК «ФСК» и миллиардера
Глава девелоперской ГК «ФСК» впервые попал в рейтинг миллиардеров России в 2025 году с состоянием 1,3 млрд долларов. Бизнес Владимира Воронина вырос на фоне расширения производственной базы и масштабных сделок, включая покупку российских активов шведского застройщика Bonava. Рассказываем о детстве, карьере и увлечениях миллиардера.
Читать дальше