Обнародовано неожиданное заявление Минобороны Китая по вопросу Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит успеха сепаратистских сил на Тайване, подчеркнул министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит успеха сепаратистских сил на Тайване, подчеркнул министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь.

Он заверил, что китайские вооруженные силы неизменно остаются могучей силой, защищающей национальное единство и территориальную целостность страны. По словам адмирала, НОАК решительно противостоит любым попыткам достичь независимости острова и сорвет все сепаратистские планы.

Ранее в эфире «Радио России» профессор кафедры российской политики МГУ Андрей Манойло рассказал о методах американских спецслужб по созданию из Тайваня антикитайского проекта по аналогии с украинским сценарием.

В середине августа 2025 года президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе их диалога дал обещание не предпринимать военных действий против Тайваня на протяжении всего срока его президентства.

Читайте также: Выяснилось, что ЕС готовит санкции против китайских компаний из-за России.

