За ночь над российскими регионами уничтожили десятки БПЛА

За ночь в небе над российскими регионами были уничтожены десятки украинских дронов, сообщают в пресс-службе Минобороны России утром в четверг.

По данным пресс-службы военного ведомства, дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 43 вражеских беспилотника самолетного типа.

23 БПЛА были сбиты в небе над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской. Еще пять беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Курской областью, три — в Республике Крым, один — над Белгородской областью.

